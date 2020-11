Wattenscheid Explosion A 40 Wattenscheid-- Jetzt 5.000 €uro Belohnung für Ergreifung des Täters

Bochum : BAB 40 Autobahnbrücke |

Explosives Schadensereignis in Bochum-Wattenscheid - Polizei sucht Zeugen zum Vorfall !



Nun hat die Staatsanwaltschaft eine hohe Belohnung von 5.000 €uro ausgesrtzt um wohl weitere Tatem zu verhindern durch schnellere Ergreifung des Täters. -- Eine ungewöhnliche aber richtige Massnahme, denn was kostet jede Woche Ermittlungen einer Sonderkommission? Da kann nicht nur Zeit sondern auch sehr viel Geld gespart werden!



Wer oder was steckt wirklich dahinter?



Zufallsopfer die Fahrerin des Reinigungsfahrzeuges was ja ungepixelt in einem Medium veröffentlicht wurde während ich nur das verpixelte Fahrzeug heute von der Polizei Do bekam.



Oder vielleicht doch nicht? Motive vom Sprengstoffexperiment über Erpressung, vielleicht auch politisch oder persönlich?

Was mag da passiert sein wenn sich das LKA und die Polizei Dortmund zuschalten statt der mehrere tausend "Mann" starken Polizeibehörde Bochum?



Rückblick:

Heute, am 19. November kam es zu einem

Schadensereignis an der Bahnhofstraße in Bochum Wattenscheid.

Wattenscheid: Unterführung A 40: |Beim Überfahren des Gegenstandes erfolgte ein lautes Knallgeräusch, derKleintransporter wurde beschädigt und die 49-Jährige musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.Im Nahbereich geparkte Fahrzeuge wurden ebenfalls leicht beschädigt.Derzeit ist die Bahnhofstraße im betroffenen Bereich komplett gesperrt.Hintergründe sind derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Vor Ort sind derzeit Spezialisten des Landeskriminalamtes, die bei der Aufnahme desTatortes unterstützen.Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: - Wer hat zur genannten Zeit oderdavor verdächtige Feststellungen gemacht? - Hat jemand beobachten können, dasseine Person zur fraglichen Zeit oder davor einen Gegenstand auf die Straßegelegt hat oder ein Gegenstand von einem Fahrzeug verloren wurde?Zeugen wenden sich bitte an die Telefonnummer 0234/9097500.Die Polizei Dortmund ist mit der weiterenEinsatzbearbeitung beauftragt worden.Kommentar von Volker Dau:Was mag da passiert sein wenn sich das LKA und die Polizei Dortmund zuschalten statt der mehrere tausend "Mann" starken Polizeibehörde Bochum?-- Während ich das schreibe sehe ich auf Lokalzeit plötzlich Bilder der beschädigten Fahrzeuge in WATTENSCHEID.--