Nazan Uslu mit dem BLSV-Ehrenamtspreis ausgezeichnet

Der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV), Günther Lommer, ehrte die 38-Jährige zweifache Mutter in der Sportschule in Oberhaching am 13.10.2017 in der Kategorie Frauen.Seit November 2016 Trainerin und Abteilungsleiterinn von „Lady Fitness“ beim Türk SV Bobingen. Uslu überzeugte die Jury durch ihre vorbildliche Funktion als Übungsleiterin einer 51-köpfigen Frauen-Fitnessgruppe beim Türk SV Bobingen,in der das Thema Integration eine sehr wichtige Rolle spielt. Zuvor wurde in der Laurentius-Grundschule in Bobingen ein Filmportrait von Frau Uslu von Donau.TV gedreht,der bei der Ehrung von etwa 100 Gästen angeschaut wurde.Das Porträt zeigt die Arbeit und die Persönlichkeit der Geehrten. Der BLSV zeichnete insgesamt fünf Preisträger in den Kategorien: Senioren, Innovation, Frauen und Jugend aus.In der Fitnessgruppe, die Nazan Uslu leitet, sind Teilnehmer jeden Alters, Herkunft, Religion und Nationalität. Die Damen haben Freude daran, sich körperlich zu betätigen - ganz gleich ob mit Kopftuch oder ohne. Jede Teilnehmerin wird herzlich aufgenommen. Das Hauptanliegen dieser Gruppe ist, dass sich die Frauen ohne Hemmschwellen frei bewegen können. Manche von ihnen sind das erste Mal mit „Sport und Bewegung“ in Berührung gekommen. Neben den regulären Trainingszeiten in der Halle hält Nazan Uslu zusätzliche Trainingsstunden in der freien Natur ab.Es ist ihr gelungen, als erste türkischstämmige Frau in Bobingen eine integrative Fitnessgruppe für Frauen ins Leben zu rufen. Arif Diri,1.Vorsitzender Türk SV Bobingen, hat Frau Uslu für diese Kategorie vorgeschlagen.Die BLSV-Jury hat diese hervorragende Arbeit im Sinne des Sports gewürdigt.Lady-Fitness findet zweimal wöchentlich in der Grundschulhalle Pestalozzistraße 3 in Bobingen statt (Mittwoch, 19.30-20.30 Uhr und Sonntag, 17 bis 19 Uhr). Schnuppern ist jederzeit möglich.