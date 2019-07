Bobingen : Café Kanapé |

Am Donnerstag, 25. Juli 2019 haben Bürger die Möglichkeit, mit Landtagsabgeordneten Dr. Fabian Mehring ins Gespräch zu kommen.Ab 15.30 Uhr können in Bobingen Fragen, Wünsche oder Kritiken persönlich angesprochen werden.





Eine Anmeldung für die Bürgersprechstunde ist bis spätestens 23. Juli 2019 erforderlich:

Tel.: 08271/8 12 96 10 oder per E-Mail: abgeordnetenbuero.mehring@fw-landtag.de

(genaue Örtlichkeit wird bei Anmeldung mitgeteilt)