Weinlese in Bobingen

Im Garten meines Bruders steht ein einzelner Rebstock. Die Reben nach links und rechts sind ca 15 m. lang Daran hingen viele Traubendolden. Nach der Weinlese zeigte die Waage 23 Kg. Trauben an!! Das Auspressen der Meische ergab 18 L Most! Jetzt steht das ganze im Glasballon im warmen Keller und gluckert vor sich hin, bis er sich nach einer längeren Ruhezeit, zum glasklaren Qualitätswein entwickelt hat, Danach in Flaschen abgefüllt, kann das Weinfest beginnen!Na denn Prosit!