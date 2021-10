Mystische Baumwanderung - Mit der Taschenlampe durch den Singoldpark

Bobingen : Wasserspielplatz im Singoldpark |

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg lädt am Samstag, den 06. November von 17.00 bis 18.00 Uhr zu einer mystischen Baumwanderung durch den Singoldpark ein. Baumexperte Bernhard Frey vermittelt Fachwissen und erzählt Geschichten über die Welt der Bäume. Die kostenfreie Veranstaltung ist für Familien geeignet. Treffpunkt ist der Wasserspielplatz im Singoldpark in Bobingen. Anmeldungen sind bis spätestens 04. November per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.