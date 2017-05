Mit E-Bike und Smartphone das Wertachtal erleben

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V., das Begegnungsland Lech-Wertach e.V. und die Lechwerke (LEW) bieten eine E-Bike-Tour durch das Wertachtal an. Auf den E-Bikes, die von der LEW kostenlos zur Verfügung gestellt werden und mit den eigenen Smartphones können an den Infostationen des Projektes „Wertach. Natur im Fluss“ naturkundliche und regionale Besonderheiten kennengelernt werden. Teil des Ausflugs ist auch ein Halt bei der Rösterei Bohnenschmiede in Wehringen, die nachhaltigen Kaffee produzieren. Die Streckenlänge beträgt ca. 32 km und wird von dem Naturpädagogen Harald Harazim begleitet.Die kostenlose Veranstaltung ist für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren gedacht. Bitte Smartphone, Kopfhörer, Brotzeit & Getränk, wetterangepasste Kleidung und falls vorhanden Fahrradhelm mitbringen. Die kostenlose Wertach.Natur-App sollte vorher aus dem Internet unter www.wertach-natur.de heruntergeladen werden. Anmeldung bitte spätestens bisper E-Mail: briefkasten@begegnungsland.de oder telefonisch: 08231/606-200. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.begegnungsland.de