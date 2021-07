LPV-Kindersafari: Stadtpark-ABC

Bobingen : Parkplatz gegenüber dem Schwimmbad |

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg veranstaltet am Freitag, den 06. August von 10.00 – 12.30 Uhr eine Kindersafari im Singoldpark in Bobingen. Hier wird zu jedem Buchstaben des Alphabetes ein passendes Lebewesen gesucht, um mit viel Kreativität das ABC zu vervollständigen. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber dem Schwimmbad in der Parkstraße in Bobingen. Es wird darum gebeten, Brotzeit und Getränke mitzubringen und auf wettergerechte Kleidung sowie Sonnen-, Insekten- und Zeckenschutz zu achten. Anmeldungen sind bis 04. August per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Die kostenfreie Veranstaltung ist für Kinder ab 6 Jahren und Familien geeignet. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.