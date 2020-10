Zom Erntedank

Reich gefüllt der VoratsschrankGenügend Früchte in dr SpeisGeerntet mit Geduld und FleißVon Straichr, Baim ond aus dr ErdDass neamols Hungr komma weardAll dia Frucht dia Gott ons gschenktZom Dank drfiar mei Haupt gesenktWeil mir dees wohl grad guad ahstehtDia Händ jetzt falta zom GebetDenn dr Tisch isch reich gedecktFiar alles was am Gauma schmecktOnsre Teller reich gefülltDass dr Hungr stets gestilltSo Manchr deet drfiar ebbs geabaFiar so an reicha ErnteseagaI bitt recht innigscht liabr GottDass Jedr gnua zom Essa hotOnd dass dia Reiche bald vrstandDass se von Allem zu viel handDass se de Arme ebbs abgeabaDamit dia oh vernünftig leabaDrom danken mir fiars täglich BrotOnd bitten onsrn liaba GottDas er auch lindert all dia NotBei Dene wos recht dreckat gohtEin Dank fiar all dia reichen GabenDia wir von Gott erhalten haben.Ond hoffn das es wiedr werdeReich dia Ernt aus Gottes Erde© Dieter Elmer 9/ 2020