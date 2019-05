Woodstock-Flair im Schlößchen-Park

Bobingen : Park des Unteren Schlösschens |

„In the Year of 69“ – das Open Air-Konzert mit Tom & Flo bringt den legendären Sound der 60er Jahre live nach Bobingen.



Sie gehörten zu den Lieblingen des Publikums bei den „Schlößchen Open-Konzerten“ in Bobingen. Die Rede ist von Tom & Flo den beiden sympathischen Sängern und Songwritern, die sich mit viel Herz und tollen Stimmen dem Sound der 60 Jahre verschrieben haben.



Was lag da näher, als beide Musiker zum Stadtjubiläum „Stadt Bobingen - 50 Jahre jung“ für das kleine Open-Air Festival im idyllischen Park des Unteren Schlößchens einzuladen.



Tom & Flo lassen dort am Donnerstag, 4. Juli 2019 ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) den Sound der 60er Jahre zu neuem Leben erwachen. Mit Gitarre, Kontrabass, klasse Stimmen und einer guten Portion Charme gelingt es beiden das Publikum zu faszinieren. Denn diese Musiker liefern keine Oldie-Show ab, sie konzentrieren sich auf das Wesentliche, auf Sound und Atmosphäre und deshalb klangen „The Beatles“, „Simon & Garfunkel“ und die „Everly Brothers“ selten frischer und authentischer.



Hits wie „The Boxer“ und „Come Together“ aus dem Jahre 1969 werden zu hören sein, wie eigene Songs von „Tom & Flo“ aus dem neuen Album „My Dearest Little Friend“. Damit geben die beiden Musiker Ihrem Auftritt zum Stadtjubiläum eine weitere persönliche Note und beweisen ihr Gespür für einprägsame Melodien.



Karten gibt es im Kulturamt und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.



Zeltkarten kosten 20,- € (ermäßigt 18,- €), Wiesenkarten kosten 14,- € (ermäßigt 12,- €).



Bei den Zeltkarten sitzt man in einem der drei Pagodenzelte auf Bänken an Tischen.



Bei den Wiesenkarten sitzt man auf der Wiese, deshalb ist es notwendig sich eine Sitzgelegenheit mitzubringen und gegen Feuchtigkeit auszustatten. Es wird empfohlen zum Sitzen eine Decke, Kissen oder einen Garten-(Klapp)stuhl mitzubringen und ggfs. eine Regenjacke/einen Regenhut. Auch wird empfohlen nicht zu spät zu kommen.



Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Das Mitbringen von Getränken und Essen ist nicht gestattet, die Veranstaltung ist bewirtet.





Tickets gibt es ab Mitte Mai im Kulturamt der Stadt Bobingen, Telefon 08234 8002 -36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)

sowie online via reservix.de.