Bobingen : Singoldhalle |

Leona & Stefan Kellerbauer präsentieren die schönsten Weihnachtsmelodien und -geschichten aus aller Welt.



Von „Ave Maria“ bis zu „White Christmas“ reicht das stimmungsvolle Repertoire beim „Weihnachtszauber“ am Samstag, 9. Dezember 2017, um 19.30 Uhr in der Singoldhalle. Das Live-Konzert gestalten Leona und Stefan Kellerbauer (Sopran/Tenor) aus München.



Winterliches Flair und weihnachtliche Melodien erwarten das Publikum beim „Weihnachtszauber“. Die schönsten Weihnachtslieder aus aller Welt haben Leona und Stefan Kellerbauer zusammengestellt. Ihre stimmungsvolle Auswahl von geistlichen Liedern und Oratorien bis zum amerikanischen „Christmas-Song“ singt das Paar live und erzählt dazu besinnliche und auch heitere Weihnachtsgeschichten. Natürlich werden auch deutsche Weihnachtslieder nicht fehlen - auf Wunsch zum Mitsingen fürs Publikum beim großen Finale.



Mit ihren vielseitigen, klassischen und unterhaltsamen Programmen, begleitet von Pianisten, aber auch von Orchestern und Chören tritt das Paar auf Bühnen vieler Städte und Länder, in Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Tschechien, Frankreich (Paris) und auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Dubai) auf. Mit ihren ausdrucksstarken Stimmen und ihrer lebendigen Bühnenpräsenz singen sich die beiden Künstler in die Herzen des Publikums und sorgen stets für Begeisterung. Begleitet werden die Kellerbauers beim Bobinger „Weihnachtszauber“ vom Pianisten Florian Markel.



Freuen Sie sich auf einen festlichen Abend im Advent und sichern Sie sich die Tickets im Vorverkauf.





Karten zu 16 €, ermäßigt zu 14 €, gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

sowie via reservix.de