Bobingen : Singoldhalle |

Südtiroler Weihnacht mit dem Trentiner Bergsteigerchor

Präsentation: Sabine Sauer



Die Tradition der Bergsteigerchöre in Norditalien ist sehr alt. Man findet diese Chöre in den Norditalienischen Alpen der Provinzen Trient und Venetien. Zu großer Beachtung und Ruhm kam diese Gattung der Chormusik durch den sensationellen Erfolg des Liedes "La Montanara". Doch allen Liedern ist eines gemeinsam: ihr Thema, die Liebe zu den Bergen und zur Natur, die Wertschätzung der alten Traditionen und die Sehnsucht nach der guten alten Zeit



Der Coro Paganella, gegründet 1969 am Hang des Hausberges “Paganella”, besteht aus 40 männlichen Sängern aller Altersstufen, die aus dem Dorf Terlago und der Region um Trient kommen. Mit seinen Auftritten erweckt der Chor stets Begeisterung und Sympathie. Das Repertoire des Chores erstreckt sich von klassischen Bergliedern bis zu Werken zeitgenössischer Autoren; vom sakralen Gesang bis zur Lyrik. Als Botschafter künstlerischer Werte möchte der Chor durch sein Singen den tiefen Reichtum der menschlichen Gefühle, die mystische Faszination der Berge und das große kulturelle Gut der nationalen und internationalen Folklore zum Ausdruck bringen. Auf alte Werte besinnt man sich auch, wenn man zwischendurch authentische Instrumentalstücke aus der Region hört.



Freuen Sie sich auf einen besinnlichen, vorweihnachtlichen Konzertgenuss moderiert von der sympathischen BR-Moderatorin Sabine Sauer.





Karten zu 46 €, ermäßigt 41 € in Kategorie I, sowie zu 40 €, ermäßigt 35 € in Kategorie II gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und in Kürze bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

sowie via reservix.de.