ROKOKO.SOMMER.KONZERT

Bobingen : Liebfrauenkirche |

Kammermusik berühmter Komponisten



THERESA HOLZHAUSER (Mezzosopran)

SABINE REUS (Violine)

CLAUDIA MEYER, BARBARA BURANN (Altblockflöten)

Orchester CAPELLA STRUMENTI

Leitung: TOBIAS BURANN-DRIXLER



Johann Sebastian Bachs Brandenburgische Konzerte gehören zu den bekanntesten und schönsten Kammermusikwerken überhaupt. Die besonderen Besetzungen, die höchste musikalische Qualität und die immense technische Anforderung an die Solisten machen sie zu besonderen Kulturschätzen. In diesem Konzert hören Sie das vierte dieser Konzerte, in dem eine Solo-Violine und zwei Solo-Flöten im musikalischen Mittelpunkt stehen. Des Weiteren wird die Mezzosopranistin Theresa Holzhauser Vivaldis Kantate „Cessate, omai cessate“ interpretieren. Zudem stehen kleinere, aber nicht minder schöne Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Pachelbel und anderen Komponisten auf dem Programm dieses klassischen Sommerkonzertes.