Robin Hood Junior

Ein Abenteuermusical für Helden und Prinzessinnen jeden Alters!

Was geschah, lange bevor Robin Hood der Held wurde, dessen Geschichte wir alle kennen und lieben? Wie verbrachte der junge Robin seine Kindheit? Wie kam er zu seinem Bogen? Und wie zu seinen Tugenden? Man wird ja schließlich nicht als Held geboren.Das Theater Lichtermeer entführt sein Publikum in das Zeitalter der Ritter und Prinzessinnen, in eine Zeit, in der die Grenzen zwischen Märchen und Legende noch fließend waren. Es gibt ein Wiedersehen mit allen bekannten Figuren der berühmten Legende: dem miesen und machthungrigen Sheriff von Nottingham, der bezaubernden Maid Marian und natürlich mit Robin Hood und seinem furchtlosem Gefolge. Diese sind in unserer Geschichte sprechende Tiere, die im Sherwood Forest leben: ein Bär, ein Wildschwein und ein Eichhörnchen.Erleben Sie ein magisches Musical, in dem das Lichtermeer-Ensemble die Weggefährten und Widersacher des jungen Robin Hood mit viel Witz und Action zu neuem Leben erweckt. Unterstützt durch liebevoll gestaltete Handpuppen, aufwendigen Schattenspielen und getragen von mitreißender Musik.Begleiten Sie Robin Hood auf ein großes Abenteuer in eine längst vergangene Zeit, hinein in den Sherwood Forest und von dort immer weiter... bis nach Nottingham.Karten zu 14 €, ermäßigt 12 € gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)sowie via reservix.de