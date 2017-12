" rauh " - Jochen Eger / Gabriele Gruss-Sangl / Amelie Kratzer / Rudolf Zimmermann - Malerei / Objekte / Fotografie

Bobingen : Galerie im Unteren Schlösschen |

Eine seit vielen Jahren gepflegte Tradition: der Kunstverein Bobingen eröffnet das neue Jahr mit seiner so genannten “Vierer-Ausstellung”, bei der vier renommierte Mitglieder des Kunstvereins, die sich durch mannigfaltige Auszeichnungen und Ausstellungsbeteiligungen hervortun, zu einer gemeinschaftlichen Ausstellung zusammengefunden haben.



Jochen Eger, dessen fotografischer Blick dem urbanen Umfeld Augsburgs gilt, macht dokumentarisch die menschengemachte, aber menschenleere Wirklichkeit mit dem Festhalten des Unscheinbaren und Übersehenen schonungslos sichtbar und bietet so Anreize, sich über die Behandlung der Umwelt durch den Menschen Gedanken zu machen. Gabriele Gruss-Sangl hat durch intensive Beschäftigung mit der Kunst und dem kreativen Prozeß einen ganz persönlichen Malstil entwickelt, bei dem sie insbesondere die Auseinandersetzung mit Farben thematisiert, wobei durch Übermalungen und Freilegungen, mal transpartent, mal deckstark, im Ergebnis die wunderbarsten Grautöne entstehen. Amelie Kratzers Arbeiten sind charakterisiert durch vielfältigste künstlerische Ausdrucksweisen in unterschiedlichen Disziplinen, zu denen neben Werken aus dem grafischen Bereich Assemblagen aus Fundmaterialien und vor allem Glasobjekte gehören, denen sie überraschende Gestaltungsmerkmale und Spielarten des Lichteinsatzes abgewinnt. Zu dem Werk Rudolf Zimmermanns gehören sorgsam komponierte Schwarz-Weiss-Fotografien, aber auch collageartig zusammengesetzte, oft ineinander übergehende Bilder und digital bearbeitete Fotos, in denen, so der Künstler, “seine persönlichen Gefühle und Gedanken zu gesellschaftlichen Ereignissen” zum Ausruck gebracht werden.



Die Aussteller sind bei der Vernissage anwesend und freuen sich sehr auf interessante Kunstgespräche mit den Besuchern.





Vernissage: 14. Januar 2018 um 11.00 Uhr

Begrüßung: Christina Weber, Erste Vorsitzende

Musikalische Umrahmung: Joachim Holzhauser



Ausstellungsdauer: 14. Januar bis 11. Februar 2018



Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr 15.00 – 18.00 Uhr, So 14.00 – 18.00 Uhr



Galerie im Unteren Schlösschen Bobingen

Römerstraße 73, 86399 Bobingen

Telefon: 08234/1344 - mail@kunstverein-bobingen.de - www.kunstverein-bobingen.de