Am 25. Januar 2019 um 20 Uhr wird Phil Rice seine eigene Show in der Singoldhalle in Bobingen präsentieren. Der 19-jährige Bobinger hat dazu großartige Kollegen mit ins Boot geholt, die den Abend mit ihm zu einem unglaublichen Erlebnis für sein Publikum machen werden.Lassen Sie sich verzaubern - schnell zugreifen:Karten gibt es online unter www.adticket.de oder bei Bücher Di Santo in Bobingen.