Mit der ganzen Familie bei „Mrs. Robinson“ im Schlößle-Park

Love & Peace-Flair auf der grünen Wiese verspricht ein Kult-Highlight im Juli. Welthits und traumhafte Balladen, wie „Bright Eyes“ oder „Scarborough Fair“, „Mrs. Robinson“ und viele andere Songs erwarten das Publikum beim Sommer-Open Air-Konzert im idyllischen Park des Unteren Schlößchens.Zu diesem Special für die ganze Familie hat das Kulturamt die „Simon & Garfunkel Revival Band“ eingeladen. Viele Fans in der ganzen Republik lieben die Top-Band, die auch schon in der ausverkauften Singoldhalle zu Gast war und mit ihrem Konzertprogramm und der Authentizität ganz nah an den Originalen das Publikum begeistert.Das Kulturamt empfiehlt den Termin gleich vorzumerken. Nähere Informationen zu den Tickets und zum Konzert mit der „Simon & Garfunkel-Revival Band“ gibt es unter www.stadt-bobingen.de . Da die maximale Kartenanzahl von der gesetzlich erlaubten Besuchermenge abhängt, wird diemöglich sein.Interessierte erhalten Auskünfte auch unter Tel. 08234-8002-31 oder -36.