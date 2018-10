KUNSTVEREIN BOBINGEN: WERKSCHAU - Mitgliederjahresausstellung der Amateure 2018

Bobingen : Galerie im Unteren Schlösschen |

Genauso spannend und kontrastreich wie die abgelaufene Ausstellung der hauptberuflich tätigen Künstler präsentiert sich in der Galerie des Unteren Schlösschens die jährliche Mitgliederausstellung der Amateure des Kunstvereins Bobingen. Da keine Themenvorgabe der Fantasie und Kreativität Grenzen setzt, erwartet den Besucher ein breites Spektrum künstlerischen Schaffens: “Flachware”, die Bildwerke, werden in unterschiedlichsten Techniken, Stilrichtungen und Motiven dargeboten, die Fotografen führen dem Betrachter ihre sehr individuelle Herangehensweise vor Augen, und die ausgestellten Plastiken und Installationen zeichnen sich durch Einsatz verschiedenartigster Materialien aus.





Ob von Emotionen und Assoziationen geleitet, ob Humor oder Nachdenklichkeit überwiegen, vielleicht das tagespolitische Geschehen in die Werke eindringt, immer wird sich der Betrachter angesprochen fühlen, seine eigenen Sichtweisen und Interpretationen zu entwickeln und den Ausstellungsbesuch als ein lohnendes Ereignis im Gedächtnis behalten.





Vernissage: Sonntag, 23.11.2018, 15.00 Uhr

Einführung in die Ausstellung: Christina Weber, Erste Vorsitzende

Ausstellungsdauer: 23.11.2018 bis 23.12.2018



Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr 15.00 – 18.00 Uhr, So 14.00 – 18.00 Uhr



Galerie im Unteren Schlösschen Bobingen

Kunstverein Bobingen e.V., Römerstraße 73, 86399 Bobingen

Telefon: 08234/1344 - mail@kunstverein-bobingen.de - www.kunstverein-bobingen.de