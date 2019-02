KUNSTVEREIN BOBINGEN e.V. - VERLEIHUNG DES 8. KUNSTPREISES 2019

Bobingen : Galerie im Unteren Schlösschen |

Bereits zum 8. Mal verleiht der Kunstverein Bobingen in enger Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Augsburg einen Kunstpreis sowie einen Förderpreis im Bereich der Bildenden Kunst. Hierzu waren Künstlerinnen und Künstler aus dem Regierungsbezirk Bayerisch-Schwaben aufgerufen, sich mit Werken der Malerei, Grafik, Fotografie, Plastik und Skulptur der Bewertung durch eine hochrangige Fachjury zu stellen.





Die Ehrung der Preisträger findet in Anwesenheit eines Vertreters der Sparkasse sowie des Bobinger Bürgermeisters statt. Die anschließende Ausstellungseröffnung lädt zur Besichtigung der Arbeiten ausgewählter Wettbewerber in einer jurierten Gruppenausstellung ein, deren Werke durch ihre Kreativität und ihr handwerkliches Können bestechen. Den Besucher der Ausstellung erwartet somit in der Galerie des Unteren Schlösschens Bobingen ein äußerst aufschlussreicher, spannender Überblick über das breite Spektrum der regionalen Gegenwartskunst auf höchstem Niveau.





Bekanntgabe der Preisträger: Freitag, 15.03.2019, 19.00 Uhr

mit anschließender Ausstellungseröffnung



Laufzeit der Ausstellung: bis Sonntag, 21.04.2019

Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr 15.00 – 18.00 Uhr, So 14.00 – 18.00 Uhr



Galerie im Unteren Schlösschen Bobingen

Römerstraße 73, 86399 Bobingen

Telefon: 08234/1344 - mail@kunstverein-bobingen.de - www.kunstverein-bobingen.de