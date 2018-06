Kunstverein Bobingen e.V. - Kunstprojekt "Über die Schulter schauen"

Bobingen : Galerie im Unteren Schlösschen |

Es war ein überwältigender Erfolg: das erstmalig durchgeführte Projekt “Über die Schulter schauen” im Sommer 2017. Mitglieder des Kunstvereins Bobingen laden daher auch in diesem Jahr wieder Kollegen und interessierte Besucher herzlich ein, ihnen bei der Entstehung ihrer Werke “über die Schulter zu schauen”, Fragen zu stellen und mit Anleitung oder selbstständig eigene Werke zu erschaffen. In Atelieratmosphäre der Galerie des Unteren Schlösschens und bei geeignetem Wetter im angrenzenden Park werden in vielfältiger Weise Gemälde, Grafiken, Plastiken und Objekte in den unterschiedlichsten Techniken wie Druckverfahren, Acrylmalerei, “Process Painting” oder Holzbearbeitung gefertigt und der Entstehungsprozess ausführlich erklärt.





Die Mitglieder des Kunstvereins Bobingen freuen sich auf zahlreiche Besucher. Es sind ständig mindestens zwei bis drei Künstler anwesend.



Dauer der Aktion: Mittwoch bis Freitag 11.-13. Juli/ Sonntag 15. Juli 2018

Uhrzeit: jeweils 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Ort: Unteres Schlösschens Bobingen und Außenanlagen



Kunstverein Bobingen e.V., Römerstraße 73, 86399 Bobingen

Telefon: 08234/1344 - mail@kunstverein-bobingen.de - www.kunstverein-bobingen.de