Kaffeehauskonzert mit der „Pfannschmidt Revival Big Band“

Bobingen : Singoldhalle |

Mit Frank Sinatra-Special zum Stadtjubiläum!



Swing ist wieder „in“. Es ist diese Lässigkeit, die spezielle Mischung aus Glamour, Entertainment und Rhythmus und vor allem auch seine Tanzbarkeit, die den Swing wieder modern werden ließ. „Pfannschmidt Revival Big Band“ hat sich dieser Rolle seit der Gründung in den 70er-Jahren und ihrem Comeback in 2017 ebenfalls verschrieben. Das Markenzeichen des Orchesters ist die einzigartige Mischung von Klassikern des Swings. Auch Oldies aus der Schlagerszene der beliebten 70er- und 80er-Jahre im Sound legendärer Orchester wie Max Greger, Hugo Strasser und James Last kommen wieder zu Ehren. Der Remix unterschiedlicher, musikalischer Stile schafft es, Generationen zu verbinden. So sind unter anderem Stücke von Glenn Miller und anderen Größen des Showbusiness zu hören. Im beliebten Millersound spielt das Orchester ein „Best of“ alter und eigener Arrangements. Zum Stadtjubiläum hat sich die Band zudem ein besonderes Geschenk für alle Freunde des unterhaltsamen Swing ausgedacht: Ihnen serviert sie mit Gesangssolist Rudolf Kraut ein Frank Sinatra-Special zum Finale des Programms. „Let’s swing together“! Natürlich wird es für alle tanzbegeisterten Swing-Freunde auch eine kleine Tanzfläche geben.



Karten zu 14 €, ermäßigt zu 12 €, gibt es ab Anfang September im Kulturamt unter Telefon 08234/8002 -36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

sowie via reservix.de.