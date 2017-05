Jubiläums-Mitgliederausstellung zum 30jährigen Bestehen des Kunstvereins Bobingen e.V.

Bobingen : Unteres Schlösschen |

1987 wurde der Kunstverein Bobingen noch unter der Benennung “Bobinger Künstler e.V.” gegründet und kann seitdem auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Dies ist vor allem dem außerordentlichen Engagement der ehrenamtlich tätigen Vorsitzenden, - aktuell in der Person Christina Webers mit ihren Stellvertretern Gabriele Hornauer und Jürgen Hörauf -, aber auch den regen Aktivitäten der Mitglieder zu verdanken, deren Zahl sich seit Gründung mehr als verdoppelt hat. Einen Glücksfall stellt zudem die unentgeltliche Überlassung der Galerieräume im Unteren Schlösschen dar, die den Ausstellungen durch den repräsentativen, über 500 Jahre alten Landsitz einen würdigen Rahmen verleiht.



Der ganzjährige Ausstellungsbetrieb, der sich einer überregionalen Wahrnehmung erfreut, umfaßt Mitgliederausstellungen der haupt- und nebenberuflichen Künstler und Amateure sowie hochrangiger Gastkünstler. Neben den Räumlichkeiten des Unteren Schlösschens werden seit mehr als zehn Jahren darüber hinaus Ausstellungen in der Wertachklinik Bobingen, im Rathaus Bobingen und im Kursana Domizil ausgerichtet. Der Förderung der Kunst und der Künstler verpflichtet, betreibt der Verein zudem eine florierende Kunstschule, die Erwachsenen- und Jugendseminare sowie Kinderkunstkurse durchführt.



Dass der Kunstverein sich in den 30 Jahren seines Bestehens zu einer Institution entwickelt hat, die aus dem kulturellen Leben Bobingens und der gesamten Region nicht mehr wegzudenken ist, möchte er zusammen mit seinen Besuchern in besonderer Weise feiern. Während der Jubiläumsausstellung wird sich ein „Kunstband“ durch die Ausstellungsräume ziehen, zu dem die Mitglieder des Kunstvereins Arbeiten im Format 30 x 30 cm, - entsprechend der Jahre des Bestehens -, präsentieren. Da Thema und Technik nicht vorgegeben sind, die Ausstellung zumal um Plastiken in den Ausmaßen 30 x 30 x 30 cm bereichert wird, ist dem Besucher ein spannender, abwechslungsreicher Blick auf das Kunstschaffen der Mitglieder des Kunstvereins geboten. Anlässlich der Vernissage sind Besucher herzlich eingeladen, bei Musik und kleiner Verköstigung den Jahrestag mit Vorstandschaft und Mitgliedern festlich zu begehen.





Vernissage: Sonntag, 25.06.2017, 15.00 Uhr

Ausstellungsende: Sonntag, 23.07.2017, 18.00 Uhr

Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr 15.00 bis 18.00 Uhr, So 14.00 bis 18.00 Uhr



Galerie im Unteren Schlösschen Bobingen

Römerstraße 73, 86399 Bobingen

Telefon: 08234/1344 - mail@kunstverein-bobingen.de - www.kunstverein-bobingen.de