Im Fluss - 6000km auf Missouri & Mississippi durch Amerika mit Dirk Rohrbach

Bobingen : Singoldhalle |

Als erster Europäer paddelt Dirk Rohrbach Nordamerikas längste Flüsse von der Quelle bis zur Mündung. Aus den Rocky Mountains durch die Great Plains und den Mittleren Westen bis in den tiefen Süden zum Golf von Mexiko. 6000 Kilometer auf dem Missouri und Mississippi. In der kalifornischen Wüste baut sich Dirk zunächst ein Kajak aus Holz für die Reise, steigt dann in Montana mit Schneeschuhen zur Quelle des Missouri auf und folgt den ersten Wasserläufen für 100 Meilen mit einem Mountainbike, ehe er seine Reise im Boot fortsetzt.



Dabei erkundet der Fotograf und Abenteurer auf Amerikas wichtigster Lebensader die kleinen Siedlungen und pulsierenden Metropolen an den Ufern. Er trifft auf Nachfahren der Ureinwohner, Musiker, Kapitäne und ‘River Rats’, urige Typen, die sich ein Leben ohne den Fluss niemals vorstellen könnten. Majestätische Berge und endlose Prärie. Baumwollfelder und Delta-Blues. Missouri und Mississippi erzählen viele Geschichten auf dem langen Weg durch Amerikas Heartland. Dirk Rohrbach spürt sie auf, aus eigener Kraft, entschleunigt und nah dran an der Natur und den Menschen. Es wird seine bisher epischste Reise.



Monatelang allein auf dem viertgrößten Flusssystem der Erde. Brachiale Unwetter, zermürbende Stürme, schwelende Hitze. Das Vorankommen wird zur Herausforderung, eine Auseinandersetzung mit Natur gewalten und sich selbst. Und zu einem unvergesslichen Abenteuer.



Ticketpreise: 12 ,- €, ermäßigt 10,- €



Ticketreservierung:

Kulturamt Stadt Bobingen

Tel. 08234/8002-31 oder -36

kulturamt@bobingen.de

sowie online unter www.stadt-bobingen.de oder www.reservix.de