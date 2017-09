Il sole che verrà

Bobingen : Singoldhalle |

Pippo Pollina, Roberto Petroli, Michele Ascolese



Nach dem sensationellen Geburtstagskonzert im Volkshaus Zürich, dem furiosen Abschluss der „Süden-Tournee“ in der Arena Di Verona sowie dem großen und emotionalen Konzert im Hallenstadion Zürich vom August 2015 kehrt der sizilianische Liedermacher und charismatische Poet Pippo Pollina im Januar 2017 wieder zurück auf die Bühne, mit neuem Programm und dem neuen Album „IL SOLE CHE VERRA“!



Pippo Pollina besticht durch seine unbändige Kreativität, mit der er auch seine vielen treuen Fans in ganz Europa immer wieder überrascht. Sei es mit lyrischen Balladen, poetischen Protestliedern oder fetzigen Ohrwürmern: Pollinas Sprache bleibt immer sensibel und zart. Geboren 1963 in Palermo, studierte Pippo Pollina ursprünglich Jura, mit dem Ziel, sich als politischer Journalist gegen die Mafia zu engagieren. Stattdessen wurde er Musiker und verarbeitete seine politische Energie in poetischen, eindrücklichen Texten. Der vielfach ausgezeichnete Künstler stand mittlerweile mit vielen berühmten Musikern auf der Bühne, darunter Georges Moustaki, Charlie Mariano, Schmidbauer/Kälberer und Konstantin Wecker.



Erleben Sie Pippo Pollina, einen der charismatischsten und kreativsten Liedermacher unserer Zeit, auf seiner faszinierenden musikalischen Reise. Ein Muss für alle, die ihn seit Jahren begleiten oder ihn erst jetzt entdeckt haben!





Karten in Kategorie I zu 33 €, ermäßigt 30 €, und in Kategorie II zu 29 €, ermäßigt 26 €, gibt es im Kulturamt der Stadt Bobingen (Telefon 08234 8002 -36 und -31), in Kürze bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)

sowie via www.reservix.de