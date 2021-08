Greg is Back Konzert "A Cappella XXL"

Bobingen : Singoldhalle |

Bereits zum dritten Mal in Folge gastiert der Augsburger Ausnahmechor "Greg is back" am ersten Advent in der Singoldhalle Bobingen. Die ca. 35 Sängerinnen und Sänger bewegen sich a cappella in der Welt des Pop, Rock, R&B und Jazz auf einem Niveau, wie man es von einem Chor nur selten zu hören bekommt. Die meisten Titel des abwechslungsreichen Repertoires wurden von Chorleiter Martin Seiler speziell für "Greg is back" arrangiert. Sound und Stil orientieren sich dank Vokal-Perkussionist und Einzelmikrofonen für jeden Sänger eher an A-cappella-Gruppen als an klassischen Chören.



Solange die Durchführbarkeit einzelner Veranstaltungen coronabedingt noch ungewiss ist, ist ein Kartenkauf (Kategorie 1: 22 Euro, ermäßigt 20 Euro; Kategorie 2: 18 Euro, ermäßigt 16 Euro) nicht möglich, wir bieten unseren interessierten Kunden jedoch an, für gewünschte Veranstaltungen eine unverbindliche Platzreservierung zu tätigen.



Weitere Informationen zu den Veranstaltungen in 2021 erhalten Sie im Kulturamt unter Telefon 08234-8002-31 oder -36.