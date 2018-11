Freischwimmer - Kabarett-Musik-Comedy von und mit Chris Boettcher

Bobingen : Singoldhalle |

Schon als wir noch Spermien waren, ging es einzig darum der Allererste zu sein. Doch kaum raus im echten Leben geht das Wettstrampeln so richtig los! Nur wer sich über Wasser hält, gewinnt. Und immer schön die Baderegeln beachten und auf die Anweisungen des Bademeisters hören!

Denkste.



Chris Boettcher schert aus im stromlinienförmigen Wasserballett. Seine Parodien und Comedy-Songs sind die Arschbombe beim Seniorenschwimmen, die Haifischflosse im Kinderbecken! Überraschend und bayerisch-frech, unglaublich vielseitig und musikalisch! Der bayerische Radio-Kult-Komiker (Lothar & Franz, Fränglisch mit Loddar) und Comedy-Hit-Produzent (10 Meter geh, In der Pubertät, Bonjour la France) ist aktuell mit seinem neuen Live-Programm FREISCHWIMMER auf Tour.



Sei der Paradiesfisch im Forellenschwarm und schwimm mit – gegen den Strom!

Beim Kartenvorverkauf übrigens kein Badehosenzwang!





Karten in Kategorie I zu 28 €, ermäßigt zu 26 €, und in Kategorie II zu 26 €, ermäßigt 24 € gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und in Kürze bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

sowie via reservix.de