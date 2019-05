Bobingen : Stadtbücherei |

Ende Juni können es sich die Bobinger beim FreiLuftLesen vor der Stadtbücherei Bobingen gemütlich machen, in den bereitgestellten Büchern schmökern und hoffentlich den Sommer genießen. Zum Auftakt dieser Woche liest am Samstag, 22.06.2019 um 18 Uhr Susanne Kliem aus ihrem Krimi „Lügenmeer“. Den Abschluss bietet am Freitag, 28.06.2019 um 17.30 Uhr die musikalische Lesung „Zeitenbummlerin“ mit Claudia Brendler und ihrer eigensinnigen Gitarre. Der Eintritt für die Freiluftlesungen ist zur Feier des Stadtjubiläums frei. Das Team der Stadtbücherei Bobingen hofft auf schönes Wetter und zahlreiche gut gelaunte Zuhörer!