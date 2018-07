Erneut singen Seemänner am Ufer der Singold

Es muss dem Königsbrunner Seemanns-Chor im vergangenen Jahr schon sehr gefallen haben… sonst würde er wohl nicht mehr in seiner unmittelbaren Nachbarschaft ein weiteres Mal auftreten!

Der Vorverkauf ist angelaufen

Frische Seemanns-Lieder

Der Seemanns-Chor lädt auch heuer zum Konzert in die imposante SINGOLDHALLE nach Bobingen ein, und zwar am Sonntag-Nachmittag, 23. September 2018 um 17:00 Uhr.Der Chor verspricht ein musikalisch anspruchsvolles und unterhaltsames Programm. Mit starken Stimmen beeindruckt der Chor stets nicht nur sein reifes Publikum mit zeitlosen maritimen Liedern und hochkarätigem Vortrag. Melancholisch bis heiter, schmissiger Marsch und lustige Polka, anrührend sentimental bis hin zum ausgelassenen Frohsinn, Lieder zum Mit-Summen und Schunkeln – da ist für jeden was dabei.Hier darf man gespannt sein auf neues, frisches maritimes Liedgut, das die „Blauen Jungs“ präsentieren werden und was sie mit ihrem vertrauten Chorleiter Andreas Lübke aus hochgeschätzten Seemanns-Liedern herausgearbeitet haben. Eintrittskarten von 15,- € bei freier Platzwahl (Einlass ab 16:00 Uhr) gibt es in Bobingen beim Kulturamt der Stadt, Rathausplatz 1 Telefon 08234/8002 -31 und -36, Bücher Di Santo, Schreibwaren Schiller sowie bei allen Chor-Mitgliedern.