Stars aus Schlager und Volksmusik zu Gast in der Singoldhalle: Hansy Vogt, „Die Feldberger", Mara Kayser, Oliver Thomas und Liane.

„Ein Strauß roter Rosen", so der Titel der Super-Show, lädt zu einem unvergesslichen Konzertabend mit den schönsten Melodien aus Schlager & Volksmusik. Zahlreiche bekannte Stars aus Funk und Fernsehen präsentieren am Sonntag, 29. März 2020 um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) in der Singoldhalle Bobingen ihre Hits sowie viele Evergreens und versprechen damit ein einmaliges Musikerlebnis mit Zeit zum Träumen und Schunkeln. „Ein Strauß roter Rosen" wird live präsentiert von: Hansy Vogt, Mara Kayser, „Die Feldberger", Oliver Thomas und Liane.Hansy Vogt ist der geborene Entertainer, seit über 25 Jahren begeistert der Schwarzwälder die Menschen mit seiner Natürlichkeit, seinem Lachen un d seiner Professionalität. Als Fernsehmoderator hat er in vielen Sendungen Geheimtipps präsentiert und den Zuschauern kulturelle Highlights gezeigt. Begonnen hat seine künstlerische Karriere als Frontmann der Schlager- und Volksmusikband „Feldberger". Die Feldberger, bekannt für ihre Gute-Laune-Lieder und ihren besonderen Charme, haben schon so manchen Radio-Hit gelandet, bundesweit sind sie aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Mit mehreren Gold- und Platinauszeichnungen haben die offiziellen musikalischen Botschafter des Schwarzwalds mittlerweile Kultstatus erreicht.Auch die „Grande Dame" des deutschen Schlagers, die sympathische Mara Kayser, trägt zum Stelldichein der Schlagerstars in Bobingen bei. Das Erfolgsgeheimnis der Künstlerin sind ihre bezaubernde Stimme, ihre rundum positive Ausstrahlung und die gefühlvollen Songs. Mit Mara Kayser präsentiert sich in der Singoldhalle auch Oliver Thomas. Der Schwarzwälder mit seiner markanten Stimme und den strahlend blauen Augen gehört seit über 20 Jahren zu den Lieblingen des das Schlagerpublikums. Seinen Durchbruch schaffte Oliver Thomas mit dem Titel „Mädchen sind was Wunderbares", mit dem er die ZDF-Hitparade gewann. Er gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Künstlern der Schlagerszene und ist Dauergast bei TV-Hitparaden und Sendungen wie „ZDF-Fernsehgarten" und „Immer wieder Sonntags".Ebenfalls dabei beim „Strauß roter Rosen" ist die sympathische Sängerin Liane. Sie gilt als, der „Sonnenschein der Schlagerbranche". In den letzten Jahren hat die Künstlerin für viel Furore auf dem deutschen Musikmarkt gesorgt und ist bei zahlreichen Fernsehproduktionen ebenfalls ein gern gesehener Gast.Wer alle die genannten Publikumslieblinge live in der Singoldhalle mit ihren schönsten Songs erleben will, sollte sich ganz schnell Tickets besorgen.Karten gibt es für 41,- € (Kat. I) und 39,- € (Kat. II), im Kulturamt der Stadt Bobingen, Tel. 08234/8002-36 und -31, sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)und online via reservix.de