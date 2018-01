Celebrating 20 Years On Tour„Echoes of Swing“ konzertieren seit nunmehr 20 Jahren in unveränderter Besetzung, ein in der Jazzgeschichte beinahe beispielloses Teamwork. Zwei Bläser, Schlagzeug und Piano - diese in der Jazzgeschichte einzigartige, kompakte und wendige Formation erlaubt größte harmonische Flexibilität und bietet Freiraum für agiles, feinnerviges Zusammenspiel. Ohne jede museale Nostalgie schöpfen die vier Musiker beherzt aus dem riesigen Fundus des swingenden Jazz in verblüffenden Arrangements, virtuosen Solobeiträgen und ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Die zeitgemäße Aufbereitung eines enorm abwechslungsreichen Repertoires und nicht zuletzt die humorvolle Moderation und spontane Bühnenpräsentation machten das Ensemble schon bald nach der Gründung zur gefeierten Attraktion vieler namhafter Festivals und etablierten die "Echoes of Swing" an der Spitze der internationalen klassischen Jazzszene.Karten zu 19 €, ermäßigt zu 16 €, gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)sowie via reservix.de