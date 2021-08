Die Paldauer - Weihnachten wie im Märchen 2021

Bobingen : Singoldhalle |

Auf vielfachen Wunsch präsentieren die PALDAUER ihre einmalige und einzigartige Weihnachtsshow erstmalig in der Singoldhalle Bobingen. Drei Mal in Folge wurden das Weihnachtskonzert der PALDAUER bereits vom Gedu-Musikmagazin mit „Europas beste Weihnachtsshow“ ausgezeichnet.

Erleben Sie eine aufwendig gestaltete Show mit Bühnenkulissen und perfekt abgestimmten Lichteffekte, die jedes Publikum in eine weihnachtliche Traumwelt versetzt. "Weihnachten wie im Märchen 2020" - unter diesem Motto steht der gesamte Abend, der mit unglaublich viel Liebe und Herzblut der PALDAUER vorbereitet wurde. Genießen Sie eine perfekte Mischung aus den bekanntesten und schönsten traditionellen Weihnachtsliedern, internationalen Christmas-Songs, vielen musikalischen Überraschungen und als Höhepunkt natürlich die traumhaft schönen Weihnachtslieder der PALDAUER.

3 Stunden Weihnachtszauber, die man sich unbedingt gönnen sollte!



Solange die Durchführbarkeit einzelner Veranstaltungen coronabedingt noch ungewiss ist, ist ein Kartenkauf (Kategorie 1: 42 Euro, ermäßigt 39 Euro; Kategorie 2: 38 Euro, ermäßigt 35 Euro) nicht möglich, wir bieten unseren interessierten Kunden jedoch an, für gewünschte Veranstaltungen eine unverbindliche Platzreservierung zu tätigen.



Weitere Informationen zu den Veranstaltungen in 2021 erhalten Sie im Kulturamt unter Telefon 08234-8002-31 oder -36.