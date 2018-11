DIE PALDAUER - hautnah

Bobingen : Singoldhalle |

Viele der über 500 Titel der PALDAUER sind Höhepunkte in der über 40jährigen Erfolgsgeschichte. Mit dem Evergreen „"Tanz mit mir Corina"“ hat es begonnen. Es folgte der Megahit „"Düsseldorfer Girl"“, der 3-fach ZDF Hitparaden Siegertitel „"Na endlich Du"“, "„Das Feuer von Rhodos"“ und viele, viele mehr.





Doch nicht nur die vielen Hits sondern auch eine überaus perfekte Bühnenpräsentation, unvergessene großartige Live-Auftritte, stimmungsvolle Titel und vieles mehr sind das Markenzeichen der PALDAUER.

Deshalb ist es auch verständlich, dass zu den Livekonzerten die treuen Fans aus ganz Deutschland und sogar aus dem benachbarten Ausland anreisen.





Die PALDAUER - Schlagerfreunde halten sich nicht lange auf den Stühlen, sie singen und tanzen mit zu den wunderschönen Melodien und lassen ihren Gefühlen freien Lauf.



Vergessen Sie Ihre Alltagssorgen und genießen Sie die exklusive „PALDAUER Schlager Stimmung“ auf hohem musikalischen Niveau!



Einfach „hautnah“ und „unschlagbar“ .





Karten in Kategorie I zu 39 €, ermäßigt zu 37 €, und in Kategorie II zu 35 €, ermäßigt 33 € gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

sowie via reservix.de