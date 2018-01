Die Matterhörner der Welt - mit Hans Kammerlander

Multivision mit Hans KammerlanderHans Kammerlander gehört zu den außergewöhnlichsten Bergsteigern unserer Zeit. Er hat 12 der 14 Achttausender und als erster die Seven Second Summits auf allen Kontinenten bestiegen. In seiner Vita stehen rund 50 Erstbegehungen und fast 60 Solo-Klettereien in schwierigen Bergwänden. Er gilt als einer der ganz Großen des Alpinismus, souverän in Fels, Eis und in extrem großen Höhen.„Das Matterhorn hat viele Zwillinge“, so Kammerlander, z.B. der „Shivling“ in Nordindien, die „Ama Dablam“ unweit des Mount Everest, der „Mount Assiniboin“ in den kanadischen Rocky Mountains, der „Stetind“ in Norwegen, der „Mount Belalakaja“ in Russland. Allesamt kühne, steil aufragende Obelisken, so schön geformt wie ein Bergkristall und irgendwie alle mit deutlichen, teilweise frappierenden Ähnlichkeiten zum Matterhorn.Begeben Sie sich mit Hans Kammerlander auf eine abwechslungsreiche Reise in schöne Länder und Gebirgsregionen zwischen Fels und Eis, Landschaften und Kulturen, voller Emotionen, mit vielen spannenden Geschichten.Karten zu 20 €, ermäßigt zu 18 €, gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)sowie via reservix.de