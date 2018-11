Die große Phil Rice Gala - Zaubershow mit Phil Rice

Bobingen : Singoldhalle |

Zum Jubiläum "50 Jahre Stadt Bobingen"





Deutschlands jüngster Profi-Magier kommt aus Bobingen! Phil Rice ist bereits seit dem zarten Alter von 9 Jahren (!) für staunende Gesichter verantwortlich und mittlerweile ein international gefragter Entertainer.



Nun bietet er Ihnen mit seiner charmanten und jugendlich frischen Art einen besonderen Abend. Denn er legt nicht nur größten Wert darauf, sein Publikum geschickt in die Show miteinzubinden, sondern auch für großen Spaß zu sorgen und Sie mit seiner gewitzten und spontanen Art zum Lachen zu bringen.



Aus Hobby wurde Leidenschaft, aus Leidenschaft nun seine Berufung. Ob bei der Weihnachtsfeier des FC Augsburg oder beim Bayerischen Innenminister, der junge Nachwuchskünstler durfte schon bei vielen für unvergessliche Momente sorgen. Nach dem Abitur gestaltet er nun einen Abend, an den Sie sich noch lange erinnern werden.



Die nagelneue, abwechslungsreiche Show des 19-Jährigen feiert in Bobingen Premiere. Gespickt mit Überraschungsgästen wird es ein einmaliges, unvergessliches Spektakel, das all Ihre Gefühle anspricht. Gönnen Sie sich einen schönen Abend und erleben Sie ein Stück Bobinger Geschichte.





Karten in Kategorie I zu 24 €, ermäßigt zu 22 €, und in Kategorie II zu 19 €, ermäßigt 17 € gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

sowie via reservix.de