Der kleine Drache Kokosnuss in Bobingen

Ein Musical für die ganze Familie

Ingo Siegners großer Bucherfolg kommt nun endlich und exklusiv als aufwendiges Kindermusical auf die große Bühne! Begleiten Sie den beliebten Drachenhelden „Kokosnuss“, den Fressdrachenjungen „Oskar“, sowie das kluge Stachelschwein „Matilda“ auf ein spannendes Abenteuer.Der kleine Drache Kokosnuss ist die zur Zeit erfolgreichste Kinderbuchfigur Deutschlands. Absolut zu recht, erlebt Kokosnuss stets lustige und lehrreiche Abenteuer mit seinen Freunden. Über fünf Millionen verkaufte Bücher, zwei Kinofilme und eine eigene Serie auf KIKA ist der Dank für die unerschöpfliche, freche und farbenfrohe Fantasiewelt von Ingo Siegner.Jetzt haben die Kinder die Möglichkeit, Ihren Helden hautnah und live in ein solches Abenteuer zu folgen. Eine Welt voller magischer Spielorte und fantastischer Gestalten wartet darauf entdeckt zu werden! In gewohnter Theater Lichtermeer-Manier wird eine Geschichte voller Magie, Zauberei und überraschender Wendungen erzählt. Freuen Sie sich auf eine detailverliebte Inszenierung, die gekonnt mit mitreißendenKompositionen, kindgerechten Dialogen und einem renommierten Musicalensemble aufwartet und nicht nur die Kinder zu verzaubern weiß.„Der kleine Drache Kokosnuss – Das Musical“ ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Spieldauer ca. 1,5 Stunden.Solange die Durchführbarkeit einzelner Veranstaltungen coronabedingt noch ungewiss ist, ist ein Kartenkauf (19 Euro, ermäßigt 15 Euro) nicht möglich, wir bieten unseren interessierten Kunden jedoch an, für gewünschte Veranstaltungen eine unverbindliche Platzreservierung zu tätigen.Weitere Informationen zu den Veranstaltungen in 2021 erhalten Sie im Kulturamt unter Telefon 08234-8002-31 oder -36.