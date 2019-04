Der „Jedermann“ kommt auf den Bobinger Rathausplatz

Stadtjubiläum: Kulturamt und Theater-Schmiede bringen Hoffmannsthals bekanntestes Stück mit 75 Mitwirkenden auf die Festbühne





Premiere am Donnerstag, 11.07.2019 um 20.30 Uhr

Zweite Aufführung am Freitag, 12.07.2019 um 20.30 Uhr

Der „Jedermann“, Hugo von Hoffmannsthals berühmtestes Mysterienspiel, kommt zum Stadtjubiläum erstmals nach Bobingen. Gespielt wird das legendäre Stück, das vom Sterben eines reichen Mannes handelt, von der Theaterschmiede Bobingen mit rund 75 Mitwirkenden. Inszeniert hat dieses Glanzlicht im Festprogramm Kulturpreisträgerin Ingrid Schmid, die auch Regie führt und die Gesamtleitung hat.Die Geschichte des „Jedermann“ handelt davon, dass der reiche „Herr Jedermann“ kurz vor seinem Tod erstmals Reue verspürt beim Blick auf seinen ausschweifenden, wenig frommen und so gar nicht menschenfreundlichen Lebensstil. Jedermann bekommt allerdings Gelegenheit mit dem Tod zu verhandeln. Doch die Verzweiflung seine Seele zu retten, wird bei Jedermann groß, als er merkt, dass er von seinen Freunden und seinem Umfeld keine Unterstützung bekommt. Bitter ist auch seine Erkenntnis, dass Reichtümer nichts nützen, wenn der Tod an die Tür klopft. Da packt den Jedermann die Angst, in seiner tiefen Betroffenheit erkennt er sein wahres Ich, wendet sich Gott zu und widersteht damit dem Teufel.Zeitlos gültig, beeindruckend, unterhaltsam und unmissverständlich zeigt die Bobinger Inszenierung in der Bearbeitung von Manfred Wekwerth die großen Lebensthemen im Volktheater: Macht, Liebe, Tod.und Stehplatz-Tickets (gibt es nur bei schönem Wetter an der Abendkasse) zu 14,- € (ermäßigt 10,- €) sindim Kulturamt der Stadt Bobingen, Telefon 08234 8002 -36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)sowie online via reservix.de