Das geheime Olchi-Experiment

Bobingen : Singoldhalle |

Die Olchis sind grün, haben drei Hörner auf dem Kopf und leben auf dem Müllberg von Schmuddelfing, denn sie fühlen sich nur da richtig wohl, wo alles ordentlich schmutzig ist. Am liebsten fressen sie Schnürsenkelsuppe und Plastiktütensalat mit Gräten - lecker!

Und sie fluchen besonders gerne! Muffel-Furz-Teufel!



Professor Brausewein weiß, dass Bauchweh etwas ganz Furchtbares ist! Mit Hilfe der Olchis will der Professor ein besonders wirksames Mittel gegen Bauchweh erfinden und damit den 1. Preis auf einem Erfinderkongress gewinnen. Nur hat er nicht damit gerechnet, dass die Olchis so eigenwillig sind und die Medizin nicht ganz so gelingt, wie er sich das vorgestellt hat...



Ein verrückt freches Kindermusical von Erhard Dietl für die ganze Familie!



Karten zu 14 €, ermäßigt 12 €, gibt es im Kulturamt (Telefon 08234/8002-36 und -31) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Kulturbüro Königsbrunn, Marktplatz 9, Königsbrunn (Telefon 08231/606-260 )

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

sowie via reservix.de