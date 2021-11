Das Fest der Wirtshausmusik mit Traudi Siferlinger

Bobingen : Singoldhalle |

Wenn es heißt: „Wirtshausmusikanten unterwegs…“, dann ist ein kurzweiliger und unterhaltsamer Abend garantiert. Traudi Siferlinger, bekannt als authentische, frische und kompetente Moderatorin und musikalische Gestalterin der beliebten Sendung „Wirtshausmusikanten“ im BR Fernsehen, bürgt in ihrer charmanten Art für beste Wirtshausstimmung. Die harmonisch ausgewogene Mischung von urig-traditioneller Volksmusik und frisch aufgespieltem Tradimix, garniert mit witzigen und informativen Moderationen, sind das Markenzeichen der sympathischen Chiemgauerin, die an diesem Abend auch selbst zur Geige greift oder den ganzen Saal zum Mitjodeln bringt. Bei „Wirtshausmusikanten unterwegs“ begegnen Sie Traudi Siferlinger „live“ mit ausgesuchten, hochkarätigen Musikgruppen. In Bobingen ebenfalls live dabei sind: die Cubaboarischen (Tradicional), die Gstanzl-Königin Renate Maier und das Trio „Die Hoameligen“.



Ticketpreise: 38,- €, ermäßigt 35,- €



Ticketreservierung:

Kulturamt Stadt Bobingen

Tel. 08234/8002-31 oder -36

kulturamt@bobingen.de

sowie online unter www.stadt-bobingen.de oder www.reservix.de