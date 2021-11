CASH-N-GO "Vielen Dank für die Blumen" - Musikalische Frühlingsshow

Bobingen : Singoldhalle |

Wenn die Natur erwacht und alles sprießt, will das Augsburger A-Cappella-Ensemble „CASH-N-GO“ auch beim Publikum musikalische Frühlingsgefühle wecken! Unter dem Motto „Vielen Dank für Blumen“ präsentiert die beliebte Formation am Sonntag, den 24. April seine „Frühlingsshow“ in der Singoldhalle.



Die Konzertbesucher erwartet ein berauschendes Frühlingsfest für alle Sinne. Wer einmal einen Auftritt von „CASH-N-GO“ erlebt hat, wird ihn nie vergessen. Mal ernsthaft, mal heiter, auch mal (selbst)ironisch, doch immer leidenschaftlich und gesanglich brillant gestalten die vier Künstler ihr vielseitiges Repertoire. Die fabelhaften Klangbilder werden durch schauspielerisches Talent perfekt ergänzt und so gelingt es „CASH-N-GO“ jedes Mal das Publikum ebenso zu berühren, wie auch zu amüsieren. Auf keinen Fall verpassen!



Ticketpreise: 22,- €, ermäßigt 20,-€



Ticketreservierung:

Kulturamt Stadt Bobingen

Tel. 08234/8002-31 oder -36

kulturamt@bobingen.de

sowie online unter www.stadt-bobingen.de oder www.reservix.de