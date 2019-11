Brass Jubilee - Jubiläumskonzert der Brass Band Schwaben »Woodshockers«

Bobingen : Singoldhalle |

Ein besonderes Konzert-Highlight im Dezember verspricht das Jubiläumskonzert der Woodshockers zu werden. Seit zehn Jahren steht die Brass Band aus Schwaben für original britischen Brass Band Sound in der Region. Dieses Jubiläum feiert die Band nun im Rahmen eines großen Jubiläumskonzertes in der Singoldhalle in Bobingen. Die Zuhörer*innen erwartet ein bunt gemischtes Programm: Neben für treue Fans alt bekannten Klassikern werden die Woodshockers auch brandneue Stücke auflegen und präsentieren darüber hinaus zwei hochkarätige Solisten, beide ehemalige Woodshockers – jetzt erfolgreiche Berufsmusiker: den Schlagzeuger Michael Ahne und den Posaunisten Stephan Gerblinger. Diesen musikalischen Geburtstag sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.



Karten erhalten Sie im Kulturamt Bobingen, bei Bücher Di Santo in Bobingen oder online unter info@woodshockers.de