BOBINGER MUSIKSOMMR Solisti Deo Gloriam

SOLISTI DEO GLORIAMWerke für Solisten und OrchesterBARBARA BURANN (Alt-Blockflöte)THERESA HOLZHAUSER (Mezzosopran)NATHALIE SCHMALHOFER (Violine)Orchester CAPELLA STRUMENTILeitung: TOBIAS BURANN-DRIXLER„Soli Deo Gloria“ – „Dem alleinigen Gott die Ehre“. Die Worte, meist in der Abkürzung S. D. G., wurden von verschiedenen Komponisten wie J. S. Bach und G. F. Händel an den Anfang oder an das Ende ihrer Partituren gesetzt.Im Auftaktkonzert werden ausschließlich Werke zu hören sein, bei denen solistisch musizierende Musiker von einem Orchester begleitet werden: „Solisti Deo Gloriam“ – „Solisten [musizieren] zur Ehre Gottes.Lassen Sie sich begeistern von den virtuosen und talentierten Solisten mit herrlicher Musik in der wundervollen Rokoko-Atmosphäre der Bobinger Liebfrauenkirche.Infos zu den Vorverkaufsstellen und dem weiteren Programm des Bobinger Musiksommer 2017 über www.bobinger-musiksommer.de