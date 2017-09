BOBINGER MUSIKSOMMER: DIE TAUFE DER KÖNIGIN

Bobingen : Dreifaltigkeitskirche |

4. Konzert der Reihe Bobinger Musiksommer



Sonntag 1.10.2017, 17:00 Uhr, Evangelische Dreifaltigkeitskirche



Einweihungskonzert der neuen Orgel

Landeskirchenmusikdirektor ULRICH KNÖRR (Orgel)

Das erste Konzert auf einer neu erbauten Orgel ist immer wieder etwas Besonderes; sowohl für den Spieler, als auch für die Zuhörer: welche Klangfarben hat das neue Instrument? Wie entfaltet sich der Klang dieses majestätischen Instruments im Kirchenraum? Wie lässt sich die neue Orgel spielen und bedienen? Beim Einweihungskonzert der langersehnten neuen Orgel in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche können Sie selbst an diesem Ereignis teilhaben.

Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr wird mit einem abwechslungsreichen Programm zum ersten Mal eine neue „Königin der Instrumente“ in Bobingen zum Klingen bringen - dieses Konzert sollten Sie nicht verpassen!