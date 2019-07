Bayerische Alpen - Meine Bergheimat

Bobingen : Singoldhalle |

Der neue Vortrag von Bernd Ritschel am Donnerstag, 5. Dezember 2019 um 19.30 Uhr in der Singoldhalle Bobingen



Vor 20 Jahren erschien beim Bergverlag Rother mein erster Bildband über die Bayerischen Alpen. Vieles hat sich seitdem verändert. Vieles habe ich in dieser Zeit erlebt. Ich zog aus um die Welt zu entdecken. Gleichzeitig lernte ich aber in all diesen Jahren meine Heimat mehr denn je lieben und schätzen.



Jedes Mal wieder wenn ich zuhause in Kochel ankam, zog es mich zu aller erst auf den Jochberg. Dieser kleine, nur 1565 Meter hohe Gipfel über Kochel- und Walchensee, ist nach wie vor mein liebster "Hausberg". Er steht für meine "Bergheimat". Er verbindet für mich Zeit und Raum zu einem ganz intensiver Gefühl: "da bin i dahoam". Dort oben fand ich Antworten auf wichtige Lebensfragen, dort oben kam ich nach einem langen Bürotag wieder zur Ruhe.



Glanz gleich welche Tageszeit oder Jahreszeit, ganz gleich wie intensiv der fotografische Arbeitsalltag gerade war oder ist, ich nehme mir Zeit für meine Bergheimat. Gibt es etwas Schöneres als mit der Familie oder guten Freunden auf einen der zahlreichen Gipfel zwischen Wendelstein und Ammergauer Alpen zu steigen? Ich erlebte in all den Jahren jedoch nicht nur die liebliche Seite der Bayerischen Alpen, sondern auch heftigste Gewitter in den Bergen, Schneestürme auf ausgesetzten Graten und brüchigen Fels in so mancher Schrofenwand.



Es hat viele Jahre gedauert bis ich in den Bayerischen Alpen wieder intensiv zu fotografieren begann. Erst nur zaghaft und ohne Ziel, seit rund acht Jahren jedoch wieder ganz intensiv und mit dem Traum eines neuen Bildbandes im Herzen. Jahr für Jahr kamen nicht nur mehr Bilder, sondern auch immer neue und oft auch spannende Erlebnisse dazu. Und schon bald war klar: jetzt ist es Zeit für einen zweiten Bildband über diese so wunderschöne Bergregion. Zeitgleich mit dem neuen Bildband, den der "Kultautor" Eugen Hüsler schreibt, kommt endlich auch der neue Vortrag zu diesem Thema.



Natürlich liegt in diesem Vortrag der Schwerpunkt auf dem Wandern, aber auch schöne Skitouren, spektakuläre Klettereien und viele persönliche Erlebnisse rund um's Bergsteigen und die Fotografie fehlen nicht. Und um dem momentanen Fernwanderboom gerecht zu werden, darf natürlich auch das Herzstück des legendären Fernwanderweges "E4" nicht fehlen. Ein Bildband und Vortrag nicht nur für Bergfreunde, sondern auch für alle Fotofreunde die neue und alte Fotoplätze in den Bayerischen Alpen kennenlernen wollen.



In Kombination mit mehr als 300 Aufnahmen, Videos in 4K-Qualität und spannenden Timelaps (Zeitrafferaufnahmen) erzähle ich von ganz unterschiedlichen Touren zwischen Inn und Lech, zwischen Wendelstein und Säuling. All diese vermeintlich kleinen Ziele waren für mich das Sprungbrett in die Berge der Welt und damit zum Abenteuer.



Karten gibt es für 12,- €, ermäßigt 10,- €, im Kulturamt der Stadt Bobingen, Tel. 08234/8002-36 und -31, sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

und online via reservix.de