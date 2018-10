AUSSTELLUNG: OTTO SCHERER - HOMMAGE AN DIE MODERNE

Bobingen : Galerie im Unteren Schlösschen |

Der Maler und Bildhauer Otto Scherer, 1955 in Rumänien geboren, hat dort seine künstlerische Ausbildung mit den Schwerpunkten Grafik, Malerei und Bildhauerei genossen und unterhält seit 1992 als freischaffender Künstler Werkstatt und Atelier in Pürgen/Stoffen im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech.



Die zahlreichen Einzelausstellungen, die dem Künstler in Deutschland, Italien und den USA ausgerichtet wurden, belegen, dass sich Scherer seit vielen Jahren mit einer Hommage an die Moderne auseinander setzt, wobei sein Interesse nicht nur auf die europäische, sondern internationale Klassische Moderne gerichtet ist: von Josef Albers bis Ai Weiwei reicht die Liste der Künstler, deren Formensprache von Scherer aufgegriffen wird. Charakteristisch für seine Vorgehensweise ist hierbei, dass er die Werke aus Minimalismus, Konkreter Kunst sowie Konzeptkunst einer Umwandlung von Zwei- in Dreidimensionalität unterzieht und ihnen somit neben dem Wiedererkennungswert bei aller scheinbaren Einfachheit eine hochkomplexe Ausdruckskraft verleiht. Der Künstler ist nicht nur Perfektionist, der die Kunst der Reduktion und Abstraktion in bewundernswerter Weise beherrscht und seine Werkstoffe wie Gips, Lack, Keramik oder Platin virtuos einzusetzen weiß, ein weiteres Merkmal sind sein subtiler Humor, der in die Huldigung feine Ironie einfließen läßt.



Die Vernissage wird mit einer Begrüßung von Christina Weber, der Vorsitzenden des Kunstvereins Bobingen, sowie einer Einführung der Kunsthistorikerin Birgit Kremer eröffnet.





Vernissage: Freitag, 19. Oktober 2018 um 19.00 Uhr

Ausstellungsdauer: 19. Oktober 2018 bis 18. November 2018



Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr 15.00 – 18.00 Uhr, So 14.00 – 18.00 Uhr



Galerie im Unteren Schlösschen Bobingen

Römerstraße 73, 86399 Bobingen

Telefon: 08234/1344 - mail@kunstverein-bobingen.de - www.kunstverein-bobingen.de