Bobingen : Kirche St. Laurentius |

Mi musikalischer Umrahmung, durch "Die Lechkiesel" aus Untermeitingen am 1. Advent (28.11.2021) in der St. Laurentius Kirche in Reinhartshausen lese ich aus meinem Repertoire Gedichte zum Advent und dem bevorstehenden Weihnachtsfest. Ab 16:30 Uhr ist Beginn, unter Voraussetzung der geltenden Coronaregeln.