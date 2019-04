„Mamma Mia“

Stadtjubiläum: Legendäre „ABBA-Night“ auf dem Rathausplatz - das Open Air-Tribute Konzert für die ganze Familie



Samstag, 13. Juli 2019, 20.30 Uhr

ABBA ist Kult! Seit über 25 Jahren gibt es keine Konzerte des schwedischen Erfolgsquartetts mehr – umso umjubelter sind die Live-Auftritte der fantastischen ABBA-Night Coverband, die mehrere Jahre in Folge mit großem Erfolg auch auf der Augsburger Freilichtbühne gastierte. Kein Wunder, denn die unsterblichen ABBA-Hits begeistern bis heute ein Riesenpublikum!Das Bobinger Gastspiel bietet eine Mega-Show, die das Raum-Zeit-Gefühl außer Kraft setzt und die Zuschauer quasi direkt in die 70er Jahre beamt. Mit Plateausohlen und Glitzeroveralls lassen die Musikerinnen und Musiker, die Illusion aufleben, Anni, Agnetha, Björn und Benny stünden live auf der Bühne. So pulsiert die unverkennbare Kombination aus einmalig mitreißenden Rhythmen und populären Melodien der schwedischen Kultband und die Stimmung der stürmischen 70er wird perfekt transportiert: jeder der unfassbaren 18 Nummer-Eins-Hits von ABBA ist im Repertoire der „ABBA-Night“, die überall für ausverkaufte Hallen und Plätze sorgt.Bis heute zählt ABBA mit 380 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte und die professionelle Bühnen-Performance bei der ABBA-Night auf dem Bobinger Rathausplatz tut alles dafür, dass dieser Ruhm nicht verblasst. Die Band liefert nicht nur ein einzigartiges musikalisches Spektakel, sondern auch eine packende Bühnenshow in originalgetreuen Kostümen. Hier steht der Spirit einer einzigartigen freien, wilden und glitzernden Zeit auf der Bühne: „Thank you for the music, the songs I'm singing, thanks for all the joy they're bringing“.Ein Erlebnis, direkt vor der Haustüre, das sich niemand entgehen lassen sollte, ob jung oder junggeblieben – ABBA ist für alle da. Darum rät das Kulturamt: schnell Tickets besorgen und hingehen mit der ganzen Familie den Freunden, den Nachbarn ….Freuen Sie sich schon jetzt auf das unbeschreibliche „Mamma Mia-Gefühl“, auf die schönsten Songs der Musikgeschichte und auf einen unvergesslichen Abend im Herzen der Stadt.(ermäßigt 24,- €) und Stehplatz-Tickets zu 18,- € (ermäßigt 14,- €) (gibt es nur bei schönem Wetter an der Abendkasse)im Kulturamt der Stadt Bobingen, Telefon 08234 8002 -36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234 54 15)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234 85 88)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821 777 34 10)sowie online via reservix.de