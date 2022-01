20. „Internationaler Bobinger Frauentag“ muss erneut abgesagt werden

„Gerade dieses Veranstaltungsformat lebt vom pulsierenden Austausch, vielen Kontakten, Gesprächen, multikulturellen Begegnungen und dem geselligen Rahmenprogramm“, heißt es im Kulturamt, wo die alljährliche Organisation des Frauentages von Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard in Zusammenarbeit mit einem Team von Frauen aus ehrenamtlichen Gruppen gestemmt wird.„Bei diesem offenen Format ist eine Nachverfolgung von Infektionsketten einfach nicht möglich“, verdeutlicht Morhard. Deshalb könne ein solcher Aktionstag, mit Informationsständen, Vorträgen, Workshops, musikalischem Rahmenprogramm und Caféhaus-Catering erst wieder stattfinden, wenn Corona für die Besucherinnen keine Gefahr mehr darstellt.Da eine solche Zusage derzeit nicht gewährleistet werden kann, muss der „Internationale Bobinger Frauentag“ auch heuer entfallen. Der neue Termin im kommenden Jahr steht bereits fest: am Samstag, 4. März 2023, ab 14 Uhr, soll der „20. Internationale Bobinger (Jubiläums) Frauentag“ in der Singoldhalle gefeiert werden. (em).Neuer Termin: 04.03.2023, ab 14 UhrKategorie: SpecialsOrt: Singoldhalle Bobingen, Willi-Ohlendorf-Weg 1, Bobin-genKontakt: Kulturamt Stadt Bobingen, Tel. 08234/8002-36 und -31Weitere Informationen zu den Veranstaltungen in 2022/2023 erhalten Sie im Kulturamt unter Telefon 08234-8002-31 oder -36.