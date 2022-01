Brunft kennt nicht Vernunft



Es warnt der Landesjagverband,vor der Gefahr am Waldesrand.Rehböcke die in Brunftzeit sind,queren Strassen oft geschwind.Widert Bock die schöne Geiß,will Liebe er um jeden Preis.Von Hormonen so gesteuert,ist die Triebsucht angefeuert.So kreuzt der Bock ganz unbedacht,Strassen oft bei Tag und Nacht.Jedoch dort ist oft auch Verkehr,die Gier zum Weibe folgenschwer.© D. Elmer