GESEGNETE WEIHNACHT

Scho wiedr isch a´ Johr vorbeiond Weihnacht vor dr Diar.Chrischtkendle kommt en´s Herzle nei,i´ wünsch es kommt zu Dir.Es soll Dr all dean Friada bringa,dean brauchsch auf dera Welt.Was Dr wünsch soll Dir gelingaond dass Dei Gsondheit hält.Isch Chrischtkend en Deim Herzle dennabrengt Dir Glickseeligkeit.Halt Ruah ond dua net allwei renna,zu schnell vrgoht dia Zeit.Schau doch mol zruck auf all dia Johr,denk an dia scheane Zeita.No kommt´s auf oimol Dir so vor,Gott war an deinr Seita.So kurz jetzt vor am Weihnachtsfescht,duat ma se oft besinna.Weards nuie Johr des allerbeschtond weard oim alls gelinga.Doch sollsch dr macha koine Sorga,Dein Gram vergiss ganz schnell.Frei Di an hait denk net an morga,leicht wia a´ Stern so hell.Des kloina liabe Chischtuskend,em Herzle duas feschtheba.Vrgoht dia Zeit au no so gschwend,brengt´s Frohsenn in Dei Leaba.© Dieter Elmer