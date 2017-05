Tschambolaya 2017

„Beste Zeit – Beste Gegend – Beste Musik - Tschambolaya“

Bobingen : Tschambolaya |

Unter diesem Motto wird auch dieses Jahr wieder an zwei Tagen auf dem Gelände der Familie Fischer hinter dem Bobinger Krankenhaus gefeiert. Nach durchaus positiven Rückmeldungen von Helfern und Besuchern, hat sich das Orga-Team bereits im Anschluss an die letzte Tschambolaya-Party dazu entschieden, auch dieses Jahr wieder zwei Veranstaltungsabende anzubieten. So kann die Zeit und Arbeit, die zahlreiche fleißige Helfer in die Vorbereitungen investieren, auch entsprechend genutzt werden.

Am 14. Juni wird unter dem Titel „Live on Stage“ an den letzten Jahren angeknüpft. Die Besucher können sich auf Live-Musik und Partystimmung der Band „Solid Age“ und des Akustikgitarristen „Adi Hauke“ freuen. Am 16. Juni wird DJ und Showmaster „Dominik Koislmeyer“ und „Slykes & Butch“ die Besucher von „Tschambolaya – Clubbing“ mit Sounds in Stimmung halten.Letztes Jahr wurde neben der neuen Homepage auch der Location ein neues Gesicht verliehen. Durch professionelle Bühnen- und Lichttechnik konnte das Gelände mit Unterstützung des Vereinsmitglieds „Hofner Veranstaltungstechnik“ in ein Partygelände verwandelt werden. Heuer soll es erstmals neben dem Kartenvorverkauf beim Bobinger Schuh auch einen Online-Vorverkauf geben. Beim Kartenvorverkauf, der am 29.Mai startet, besteht exklusiv die Möglichkeit, ein Kombiticket für beide Tage zu einem vergünstigten Preis zu erwerben.Weitere Informationen zum Kartenvorverkauf oder den Fahrplänen des Shuttlebusses finden Sie auf der Homepageoder bei Facebook