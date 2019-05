Bewerbernacht der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen für examinierte Fachkräfte im Pflege- und Funktionsdienst und alle künftigen Azubis

Bobingen : Wertachklinik |

Lerne die Wertachkliniken und die Möglichkeiten zum Einstieg/Wiedereinstieg, als examinierte Fachkraft für den Pflege- und Funktionsdienst kennen oder informiere Dich über die Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/-in.



Vor Ort stehen Dir Ansprechpartner aus der Pflege, Personalabteilung und Krankenpflegeschule zur Verfügung.



Bring, wenn Du magst, gleich Deine fertige Bewerbung mit.

Unter allen eingehenden Bewerbungen verlosen wir ein Wochenende mit einem Mercedes incl. Tankfüllung



Wir freuen uns, Dich an diesem Abend in zwangloser Atmosphäre (Cocktails, Essen, Job-Speed-Dating, Willkommens-Geschenk, Vorstellung von 3 verschiedenen Automodellen von Mercedes Medele Schäfer incl. Probefahrt) kennenzulernen.



Sei dabei und melde Dich an unter bewebernacht@wertachkliniken.de

oder 08232/508-502